Haberler

ABD'nin İsrail'e Sağladığı Askeri Yardım 21,7 Milyar Doları Aştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e toplam 21,7 milyar dolarlık askeri yardım sağladı. Raporlar, bu yardımların çoğunun eski Başkan Joe Biden dönemi sırasında yapıldığını ve Orta Doğu'daki diğer askeri harcamaların da önemli miktarlara ulaştığını gösteriyor.

ABD, 7 Ekim 2023 sonrasında eski Başkan Joe Biden ve görevi devralan Başkan Donald Trump yönetimleri döneminde, İsrail'e toplam 21,7 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Quincy Enstitüsü, ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yaptığı yardımlar hakkında açık kaynaklardan yararlanarak rapor hazırladı.

Rapora göre, ABD 7 Ekim 2023'ten sonraki dönemde eski Başkan Biden döneminde İsrail'e 17,9 milyar dolarlık, 2024 sonrasında ise ek 3,8 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.

Askeri yardımların bir kısmı halihazırda teslim edilirken kalan kısmı gelecek yıllarda tedarik edilecek. Raporlara göre ABD'nin desteği olmadan İsrail, Gazze'deki soykırımı sürdüremiyor.

Orta Doğu'ya 9,65 ila 12 milyar dolar harcama

Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bir diğer raporda ise ABD'nin Orta Doğu'daki askeri harcamalarına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, ABD 7 Ekim 2023'ten bu yana Yemen'deki İran destekli Husilere ve İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar dahil, Orta Doğu'daki askeri faaliyetleri için 9,65 ila 12 milyar dolar harcama yaptı.

Raporda, bu miktarın yaklaşık 2,25 milyar dolarının haziranda İran'a yönelik saldırılar ve ilgili operasyonlar için kullanıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini tüfekle katlettikten sonra intihar etti

Bir aylık evlilerdi! Eve giren ekipler 2 cesetle karşılaştı
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.