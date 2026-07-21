İran'ın Cask Kaymakamı: "100 sivil tekne ABD tarafından vuruldu"

İran'ın Hürmüzgan eyaletinin Cask kentinin Kaymakamı Ahmed Cemaleddini, ABD'nin kente yönelik saldırılarında 100 sivil teknenin vurulduğunu ifade etti.

İran basınına göre, Cemaleddini, ABD'nin Cask kentine yönelik saldırıların maddi bilançosuna ilişkin açıklamada bulundu.

Cask kenti limanının "düşmanla" savaşın bir ön cephesi olduğunu dile getiren Cemaleddini, 100 sivil teknenin ABD tarafından vurulduğunu ve söz konusu araçların hiçbir askeri faaliyet içinde olmadığını söyledi.

Mevcut savaş şartları göz önüne alındığında zor günler yaşadıklarını aktaran Cemaleddini, ABD tarafından sık sık hedef alınan Cask limanının, ihracat ve ithalat konusunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.