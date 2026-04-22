Haberler

WSJ: ABD, Irak'taki İran bağlantılı grupları baskılamak için Bağdat'a dolar sevkiyatlarını engelliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Irak'taki İran destekli grupları baskı altına almak amacıyla Bağdat'a yönelik dolar sevkiyatını durdurdu ve bazı askeri anlaşmaları askıya aldı. Bu kararın, Irak Merkez Bankasına yapılan transferlerdeki gecikmelerle ilişkili olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Irak'taki İran destekli grupları baskı altına almak için Bağdat'a yönelik ABD doları sevkiyatını askıya aldığı, Irak ordusuyla yürütülen bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarını dondurduğu iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, Irak'ın petrol satışlarından elde edilen yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki nakit sevkiyatının Irak'a gönderilmesini engelledi.

Söz konusu kararın, İran bağlantılı grupları baskı altına almak için alındığı ifade edildi.

ABD ve Iraklı yetkililerin aktardığına göre bu gelişme, şubat ayı sonundan bu yana Irak Merkez Bankasına yapılması planlanan dolar transferlerinde yaşanan ikinci gecikme oldu.

Ayrıca bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarına sağlanan finansmanın da geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

ABD'li yetkililer ise Irak'a yönelik dolar sevkiyatlarına getirilen kısıtlamanın kalıcı olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü
Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü
Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Katilin annesi neden tutuklandı? Büyük ihmal savcılık açıklamasında
Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor