ABD'nin Hark Adası'nda petrol tesislerini değil, "askeri noktaları" hedef aldığı iddia edildi

İran'ın petrol ihracat terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na düzenlenen ABD saldırılarının, özellikle daha önce vurulan "askeri noktaları" hedef aldığı öne sürüldü.

ABD merkezli Axios haber platformuna konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Hark Adası'na saldırılarının petrol altyapısına yönelik olmadığını savundu.

Yetkili, daha önce hasar görmüş hava savunma sistemleri, füze sahaları ve ilgili tesisleri zayıflatmayı amaçlayan "yeniden vurma" saldırıları düzenlendiğini iddia etti.

Hark Adası'nın stratejik rolü

İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihracat terminali olan Hark Adası, ülkenin ham petrol sevkiyatının büyük bölümünü karşılamayı sürdürüyor. ABD güçlerinin son saldırılarda adadaki petrol işleme ve ihracat tesislerini hedef almadığı, yalnızca askeri noktalara odaklandığı iddia ediliyor.

Hark Adası ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeler, küresel petrol arzına olası etkileri nedeniyle enerji piyasaları tarafından yakından izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını öne sürmüş ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.