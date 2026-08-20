ABD'nin ulusal borcu 40 trilyon doları aştı
NEW YORK, 20 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin ulusal borcunun 40 trilyon doları aştığını gösteren bir haber, 19 Ağustos 2026. ABD Maliye Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ABD'nin ulusal borcu 40 trilyon doları aştı.
NEW YORK, 20 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin ulusal borcunun 40 trilyon doları aştığını gösteren bir haber, 19 Ağustos 2026.
ABD Maliye Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ABD'nin ulusal borcu 40 trilyon doları aştı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua