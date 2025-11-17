Haberler

ABD, Kamboçya merkezli şirketin Japonya'daki faaliyetlerini mercek altına aldı

ABD, küresel dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yaptırım listesine aldığı Kamboçya merkezli Prince Holding Group'un, Japonya'da faaliyet gösteren 3 alt kuruluşunun suç gelirlerini aklama amaçlı çalıştığını öne sürdü.

ABD'nin küresel dolandırıcılık ve insan kaçakçılığıyla suçlayarak yaptırım listesine aldığı Kamboçya merkezli bir şirketin 3 alt kuruluşunun, Japonya'da 2022'den bu yana faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Kyodo ajansının görgü tanığı ifadeleri ve belgelere dayandırdığı haberinde, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesindeki Kamboçya merkezli Prince Holding Group'un, Japonya'da bağlı şirketleri olduğu öne sürüldü.

Haberde, Japonya'da 2022'den bu yana, Prince Holding Group'a bağlı danışma ve gayrimenkul alanlarında çalışan 3 şirketin suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aklamak için kullanılıyor olabileceği ileri sürüldü.

Uluslararası basında yer alan haberlerde, Prince Holding Group'un Güney Kore ve Tayvan'daki yerel alt şirketlerinin gayrimenkul alım satımı ve yüksek miktarda para bulunan banka hesaplarıyla bağlantısı olduğu ifade edildi.

ABD, Prince Holding Group ve kurucusu Chen Zhi'yi uluslararası dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı ile suçlayarak yaptırım listesine almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh merkezli Prince Holding Group'un kurduğu dolandırıcılık merkezlerinde farklı ülkelerin vatandaşları, yüksek maaşlar vadedilerek çevrim içi dolandırıcılık gibi suç faaliyetlerinde yer almaya zorlanıyor.

ABD'nin, Prince Holding Group'un kurucusu Chen Zhi'yi birçok ülkede geniş çaplı siber dolandırıcılık ağı işletmekle suçlamasının ardından yürütülen operasyonlarda Tayvan, Hong Kong ve Singapur'dan savcılar harekete geçmiş, Kamboçyalı iş insanının yüz milyonlarca dolarlık mal varlığına el konulmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
