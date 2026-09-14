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ABD, İran'ın finansal ağlarına yönelik ihbarcılara ödül verilecek

ABD, İran'ın finansal ağlarına yönelik ihbarcılara ödül verilecek
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WASHINGTONABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran yönetiminin finansal kaynaklarını kesmeyi amaçlayan "Operation Economic Outcast" kapsamında yeni bir ihbar çağrısı yaptıklarını açıkladı. Bessent, İran'a finansal destek sağlayan kişi ve yapılara ilişkin somut bilgi verenlere, dünyanın neresinde yaşadıklarına bakılmaksızın ödül verileceğini bildirdi.

(WASHINGTON) - ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran yönetiminin finansal kaynaklarını kesmeyi amaçlayan "Operation Economic Outcast" kapsamında yeni bir ihbar çağrısı yaptıklarını açıkladı. Bessent, İran'a finansal destek sağlayan kişi ve yapılara ilişkin somut bilgi verenlere, dünyanın neresinde yaşadıklarına bakılmaksızın ödül verileceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetimi ve destekçilerinin finansal kaynaklarını hedef alan "Operation Economic Outcast"ın başlatıldığını duyurdu.

Bessent, operasyon kapsamında İran'ın "terör faaliyetlerini kolaylaştıran" kişi ve yapılara ilişkin bilgi sahibi olanlara çağrıda bulunarak, ihbarcıların Hazine Bakanlığına somut bilgi iletmeleri halinde ödüle hak kazanabileceklerini duyurdu.

Bessent, "Dünyanın herhangi bir yerinde bu finansal hatlara ilişkin bilgi sahibi olanlara sesleniyorum: Bu sizin fırsatınız. Hazine için kullanılabilir bilgiye sahipseniz, nerede yaşadığınız ya da maaşınızı kimin ödediği fark etmeksizin ödüle hak kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bessent, paylaşımını, "Bir şey görüyorsanız, söyleyin" çağrısıyla tamamladı.

Kaynak: ANKA
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