ABD-İran Gerilimi ve Piyasalar: Anlaşma Süreci Kırılgan

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar, olası bir anlaşmaya ilişkin sürecin kırılgan zeminde devam ettiğini ortaya koyuyor. İran basını, Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın 'ya harika ve anlamlı olacağını ya da hiç olmayacağını' belirtti. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı sorgulanıyor.

ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş, görüşmelerin önemini artırıyor. Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh döneminde faizlerin yüksek kalacağı öngörülüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,51'e gerilerken, dolar endeksi 99,1 seviyesinde. Brent petrol yüzde 2,7 artışla 95,7 dolara çıktı, altın yüzde 0,9 düşüşle 4.531 dolardan işlem görüyor.

Avrupa borsaları yükseldi; İtalya borsası rekor kırdı. ECB'nin faiz artırımına gideceği öngörülüyor. Asya borsaları karışık seyrediyor; Güney Kore'de Kospi rekor kırdı. BIST 100 endeksi yüzde 0,60 artışla 13.890,91 puandan kapandı. Dolar/TL 45,9030 seviyesinde. Bugün Kurban Bayramı arifesi nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemler saat 12.30'a kadar sürecek.

