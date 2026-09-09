Haberler

ABD Hazinesi, yarın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvili geri alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW ABD Hazine Bakanlığı, yarın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvilin geri alımını yapacağını bildirdi.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, yarın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvilin geri alımını yapacağını bildirdi.

Geçen ay piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyuran ABD Hazine Bakanlığı, geri alım operasyonlarına ilişkin taslak takvimini yayımladı.

Takvimde, ABD Hazinesinin 10 Eylül'de 6 milyar dolara kadar 10 ila 20 yıl vadeli tahvili geri alacağı aktarıldı.

Daha ileri tarihlerde yapılacak 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl vadeli tahvillere yönelik geri alım operasyonlarının limitinin de en az 4 milyar dolar olacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, uzun vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım operasyonlarında limit artışına gideceğini duyurmuştu.

Açıklamada, mevcut durumda operasyon başına en fazla 2 milyar dolar olan tutarın, en az 4 milyar dolara çıkarılacağı kaydedilmişti.

Söz konusu değişikliğin 9 Eylül itibarıyla yürürlüğe gireceği ve mevcut borçlanma döneminin sonu olan 4 Kasım'a kadar geçerli olacağı aktarılmıştı.

Kaynak: AA
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

Fenerbahçe için neler dedi neler
Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

Trump'a bak sen! İkisini paraya boğmuş
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti

Eşini yanına alan ünlü isim, scooter'la dakikalarca ters yönde gitti
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var