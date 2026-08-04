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Hürmüz Boğazı'nda anlaşma sinyali

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ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'la müzakerelerin sürdüğünü ve bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin anlaşmaya varılabileceğini söyledi. İran ise ABD ile müzakerede olmadığını, görüşmelerin Umman üzerinden yürütüldüğünü açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la müzakerelerin sürdüğünü aktararak, bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Bessent, CNBC televizyonunda katıldığı yayında, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'la müzakerelerin sürdüğünü vurgulayan Bessent, "Bugün ya da yarın (Hürmüz) Boğaz'ı açmak için bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var." ifadesini kullandı.

Bessent, İran'ın Boğaz'dan geçiş ücreti alıp almayacağı sorusuna ise "anlaşmanın boğazda serbest dolaşımı sağlayacağı" yanıtını verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün, İran ile müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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