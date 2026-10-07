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ABD Hazine Bakanı Bessent, İran sonrası mortgage faizlerinin düşeceğini söyledi

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tahvil faizlerindeki yükselişin "küresel bir olgu" olduğunu, İran çatışması sonrası mortgage ve 10 yıllık tahvil faizlerinin düşeceğini söyledi. MBA'ya göre 30 yıl vadeli mortgage faizi yüzde 7,49 ile Kasım 2023'ten bu yana en yükseğe çıktı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, son dönemde tahvil faizlerinde görülen yükselişin "küresel bir olgu" olduğunu belirterek, İran çatışmasının geride kalmasının ardından enerji piyasasında arzın yeterli seviyeye gelmesiyle enflasyonun Fed'in hedefine doğru ilerleyeceğini, mortgage (konut kredisi) faizleri ile 10 yıllık tahvil faizlerinin de düşeceğini ifade etti.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte, tahvil faizlerindeki yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mortgage faizlerini yakından etkileyen 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe ilişkin görüşü sorulan Bessent, bunun "küresel bir olgu" olduğunu söyledi.

Bessent, Başkan Trump'ın göreve gelmesinden bu yana ABD'nin en iyi performans gösteren tahvil piyasasına sahip olduğunu savunarak, ABD açısından, diğer ülkelerin aksine bunun reel faizlerle ilgili bir mesele olduğunu ifade etti.

Bunun nedeninin büyüme olduğunu belirten Bessent, "Buradaki büyüme güçlü." dedi.

Enerji şokundan kaynaklı olarak manşet enflasyonun yüksek olduğuna işaret eden Bessent, çekirdek enflasyonun geçen ay gerilediğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefine yaklaştığını dile getirdi.

Bessent, "Dolayısıyla İran çatışmasını geride bıraktığımızda, enerji piyasasında arz yeterli seviyeye gelecek ve Fed'in hedefine doğru ilerleyeceğiz. Mortgage faizleri ve 10 yıllık tahvil faizi de yeniden düşecek." diye konuştu.

Trump'tan Fed Yönetim Kurulu'na faiz eleştirisi

ABD Başkanı Trump da mortgage faizleriyle ilgili soru üzerine, Fed Başkanı Kevin Warsh'ı ayrı tutarak, Fed Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerinin "ülkenin kötüye gitmesini istediğini" söyledi.

Trump, "Bence faiz oranlarının düşmesi gerekiyor." diyerek, faizlerin düşürülmesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

Mortgage Bankalar Birliğinin (MBA) bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,49'a çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi de gün içinde yüzde 5,36'ya kadar çıkarak, 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kaynak: AA
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