ABD'de kamu sağlığı fonu kesintisine karşı 4 eyalet hükümete dava açtı

ABD'de daha önce 600 milyon dolarlık kamu sağlığı fonunun kesileceği açıklanan dört eyalet, Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

California, Colorado, Illinois ve Minnesota eyaletleri, söz konusu kesintiyi durdurmak amacıyla harekete geçti.

9 Şubat Pazartesi günü, ABD Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Kongre'de dört eyaletten toplam 600 milyon dolarlık kamu sağlığı fonunun kesileceğini açıklamasının ardından, eyaletler dava açtı.

Dava dilekçesinde, kesintilerin fonların iadesini zorunlu kılması nedeniyle Anayasayı ihlal ettiği iddia edildi.

Söz konusu kesintilerin, eyalet ve yerel sağlık departmanları ile bazı sivil toplum kuruluşlarına verilen hibeleri kapsadığı belirtiliyor.

Bahsi geçen hibeler personel alımı, veri sistemlerinin modernizasyonu ve salgın hastalıkların yönetimi gibi çeşitli amaçlarla eyaletlere sağlanıyordu.