Haberler

ABD'de kamu sağlığı fonu kesintisine karşı 4 eyalet hükümete dava açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

California, Colorado, Illinois ve Minnesota eyaletleri, Başkan Trump yönetiminin 600 milyon dolarlık kamu sağlığı fonunu kesmesine karşı dava açtı. Eyaletler, kesintilerin Anayasa'yı ihlal ettiğini iddia ediyor.

ABD'de daha önce 600 milyon dolarlık kamu sağlığı fonunun kesileceği açıklanan dört eyalet, Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

California, Colorado, Illinois ve Minnesota eyaletleri, söz konusu kesintiyi durdurmak amacıyla harekete geçti.

9 Şubat Pazartesi günü, ABD Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Kongre'de dört eyaletten toplam 600 milyon dolarlık kamu sağlığı fonunun kesileceğini açıklamasının ardından, eyaletler dava açtı.

Dava dilekçesinde, kesintilerin fonların iadesini zorunlu kılması nedeniyle Anayasayı ihlal ettiği iddia edildi.

Söz konusu kesintilerin, eyalet ve yerel sağlık departmanları ile bazı sivil toplum kuruluşlarına verilen hibeleri kapsadığı belirtiliyor.

Bahsi geçen hibeler personel alımı, veri sistemlerinin modernizasyonu ve salgın hastalıkların yönetimi gibi çeşitli amaçlarla eyaletlere sağlanıyordu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!