ABD, Ermenistan'a 145 Milyon Dolar Yardım Planlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'a 145 milyon dolarlık yardım sağlamayı planladığını açıkladı. Bu destek, Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası'nın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Kıdemli Yetkilisi Brendan Hanrahan, ülkesinin Ermenistan'a 145 milyon dolarlık yardım sağlamayı planladığını bildirdi.

Hanrahan, ABD merkezli X sosyal medya hesabından Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

ABD'li diplomat, ülkesinin Kongre ile birlikte çalışarak Ermenistan'a 145 milyon dolarlık yardım sağlamayı planladığını vurguladı.

Bu hamlenin, "TRIPP'i (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) gerçeğe dönüştürme yolunda atılan ilk büyük adım" olduğu değerlendirmesini yapan Hanrahan, Ermenistan'da, bölgesel bağlantının genişletilmesi ve ekonomik yatırımlar konusundaki ortak hedefler üzerine verimli görüşmeler yaptığını aktardı.

Armenpress haberinde de Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın Hanrahan başkanlığındaki ABD heyetini kabul ettiği kaydedildi.

