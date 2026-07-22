ABD Savunma Bakanı: İran'a Karşı Yürütülen Savaşın Maliyeti 37,5 Milyar Dolara Ulaştı

WASHINGTON, 22 Temmuz (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a karşı yürütülen savaşta şu ana kadar 37,5 milyar ABD doları harcama yapıldığını açıkladı.

Hegseth salı günü ABD Senatosu'nda yapılan bütçe oturumunda, İran ile devam eden savaş için "ek fon sağlanmasının acil ve gerekli olduğunu" söyledi.

Hegseth, "Ek fon sağlanmazsa kritik açıklarla karşı karşıya kalırız" dedi.

Cumhuriyetçi milletvekilleri kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talebinin Kongre tarafından onaylanması gerektiğini açıklamıştı.

Haziran ayında Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought, milletvekillerine yaptığı açıklamada savaşın ABD vergi mükelleflerine yaklaşık 30 milyar dolara mal olduğunu söylemişti.

Hegseth ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı'nın İran ile yaşanan son çatışmalarda yaralanan ABD askerlerine ilişkin bilgileri geç açıklaması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. ABD Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı.

Kaynak: Xinhua