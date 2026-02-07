Haberler

Trump'tan İran'la İş Yapan Ülkelere Bir Yaptırım Tehdidi Daha:  Abd ile Ticarette Ek Yüzde 25 Gümrük Vergisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan ülkelerin, ABD ile gerçekleştirdikleri ticarette ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı. Bu karar, ABD ve İran arasında yapılan arabuluculuk müzakerelerinin ardından geldi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan tüm ülkelerin, ABD ile gerçekleştirdikleri ticarette mevcut tarifelere ek olarak yüzde 25 oranında gümrük vergisine tabi tutulacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platormu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Derhal yürürlüğe girmek üzere, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı tüm ticari faaliyetlerde yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecektir. Bu karar nihai ve kesindir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın yaptırım kararı dün ABD ve İran arasında Umman'da yapılan ve "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirilen arabuluculu müzakerelerin ilk turunun ardından geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

Ferdi Tayfur'un torununu çıldırtan fotoğraf: Hepiniz yalancısınız
Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

O ilimizde korkutan uyarı! Çeşme suyuyla diş bile fırçalamayın
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı katletti
Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü