Trump'tan İran'la İş Yapan Ülkelere Bir Yaptırım Tehdidi Daha:  Abd ile Ticarette Ek Yüzde 25 Gümrük Vergisi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan tüm ülkelerin, ABD ile gerçekleştirdikleri ticarette mevcut tarifelere ek olarak yüzde 25 oranında gümrük vergisine tabi tutulacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platormu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Derhal yürürlüğe girmek üzere, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı tüm ticari faaliyetlerde yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecektir. Bu karar nihai ve kesindir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın yaptırım kararı dün ABD ve İran arasında Umman'da yapılan ve "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirilen arabuluculu müzakerelerin ilk turunun ardından geldi.