Haberler

ABD hükümeti, Demokrat eyaletlerden 600 milyon dolarlık kamu sağlığı fonunu kesmeyi planlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD hükümeti, kamu sağlığı fonunu geri çekmeyi planlıyor. California, Colorado, Illinois ve Minnesota eyaletleri bu kesintiden etkilenecek ve toplamda 600 milyon dolara ulaşan bir kesinti söz konusu olacak.

ABD'de hükümetin, "kurum öncelikleriyle tutarsız" olduğu gerekçesiyle Demokratların yönettiği dört eyaletten 600 milyon dolarlık kamu sağlığı fonunu geri çekmeyi planladığı öne sürüldü.

New York Times'ın (NYT) incelediği ve ABD Kongresindeki komitelerle paylaşılan ilgili kesinti listesine göre California, Colorado, Illinois ve Minnesota eyaletleri, kamu sağlığı fonu kesintisiyle karşı karşıya.

Söz konusu listeye göre, eyalet ve yerel kamu sağlığı departmanlarına ve bazı sivil toplum kuruluşlarına verilen hibelerin, bu eyaletlerde kesintiye tabi tutulacağı öngörülüyor.

Haberde, kesintilerin bir kısmının bu hafta, kalanının ise gelecek haftalarda tamamlanacağı kaydedildi.

Kesintilerin toplam yaklaşık 600 milyon doları bulacağı ifade edilen haberde, bunların "kurum öncelikleriyle tutarsız" olduğu gerekçesiyle yapılacağı belirtildi.

Haberde, fonların personel alımı, veri sistemlerinin modernizasyonu ve salgın hastalıkların yönetimi de dahil olmak üzere, çeşitli amaçlar için eyaletlere verilen hibeleri içerdiği vurgulandı.

Kesilmesi öngörülen fonun neredeyse üçte ikisinin, California'daki eyalet ve yerel kamu sağlığı departmanlarına tahsis edilen harcanmamış paralardan oluştuğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı fena vurdu! Uçak seferleri durdu

Trump'ın ablukası ülkeyi fena vurdu! Uçuşlar yapılamıyor