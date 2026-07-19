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Dünya Kupası Finali Hazırlıklarına Şiddetli Yağış ve Fırtına Engeli

Dünya Kupası Finali Hazırlıklarına Şiddetli Yağış ve Fırtına Engeli
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ABD'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, New Jersey'de oynanacak FIFA Dünya Kupası finali öncesinde İspanya ve Arjantin'in antrenmanlarını olumsuz etkiledi. İspanya'nın antrenmanı iptal edilirken Arjantin gecikmeli başladı.

NEW YORK, 19 Temmuz (Xinhua) -- ABD'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Arjantin ile İspanya arasında pazar günü New Jersey'de oynanacak FIFA Dünya Kupası finali öncesindeki hazırlıkları olumsuz etkiledi.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin güvenlik protokolleri uyarınca İspanya'nın cumartesi günü New Jersey'deki Melanie Lane Antrenman Sahası'nda gerçekleştirmeyi planladığı antrenmanın iptal edildiği belirtildi.

Arjantin ise New Jersey'nin Morristown ilçesindeki son antrenmanına 45 dakika geç başladı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, cumartesi günü New York ve New Jersey metropol bölgeleri için şiddetli gök gürültülü fırtına ile ani sel uyarısında bulundu.

Kurum, pazar günü havanın güneşli olacağını ve en yüksek sıcaklığın 29 derece civarında seyredeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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