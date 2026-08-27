ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde, yıllık oran yüzde 3,7'de sabit
NEW YORK, 27 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir süpermarket 26 Ağustos 2026. ABD Ticaret Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ABD Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği enflasyon göstergesi beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon oranı...
NEW YORK, 27 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir süpermarket 26 Ağustos 2026.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ABD Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği enflasyon göstergesi beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 3,7 seviyesinde sabit kaldı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua