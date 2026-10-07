ABD'de tüketici kredileri ağustosta beklentilerin altında 8,3 milyar dolar arttı

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ABD'de tüketici kredileri ağustosta 8,3 milyar dolarla beklentilerin altında arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, ağustosta önceki aya kıyasla 8,3 milyar dolar artarak 5,2 trilyon dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu dönemde 14,5 milyar dolar artması yönündeydi.

Söz konusu dönemde, kredi kartı ve benzeri devirli krediler 4,8 milyar dolar azalırken, otomobil ve öğrenci kredileri gibi devirsiz krediler 13,1 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, ağustosta yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,9 yükseldi.

Devirli krediler, bu dönemde yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,2 azalırken, devirsiz krediler yüzde 4,1 artış kaydetti.

Kaynak: AA