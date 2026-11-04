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ABD'de sandık çıkış anketinde seçmenlerin yüzde 40'ı ekonomiyi en önemli sorun gördü

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ABD'de Kongre ara seçimlerinde sandıklar kapanmaya başlarken sandık çıkış anketine göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı ekonomi ve hayat pahalılığını en önemli sorun gördü. Seçmenlerin yüzde 80'i enflasyonun hanelere ciddi veya orta düzeyde maddi sıkıntı yaşattığını belirtti.

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde sandıklar kapanmaya başlarken, sandık çıkış anketlerine göre halkın büyük bölümünün en öncelikli konusu ekonomi ve hayat pahalılığı oldu.

ABD'de ilk sandıkların kapanmaya başladığı Kongre ara seçimlerine ilişkin sandık çıkış anketleri kamuoyuna yansıdı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı ülke geneli sandık çıkış anketine göre, seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı, "ekonomik durum ile hayat pahalılığın" ülkenin en önemli sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Her 10 katılımcıdan 8'i, enflasyonun hane halklarına "ciddi" veya "orta derecede" maddi sıkıntı yaşattığını belirtirken, katılımcılar özellikle benzin ve gıda fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olduklarını vurguladı.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 30'u ise demokrasinin durumunun en önemli sorun olduğu görüşünü dile getirdi ve bu kapsamda "yolsuzluklar" konusunda endişeli olduklarını kaydetti.

Buna mukabil katılımcıların yaklaşık sadece yüzde 10'u göçmenlik ve sağlık hizmetleri konusunun ülkenin en önemli meselesi olduğu görüşünü dile getirdi.

Aynı sandık çıkış anketine göre seçmenlerin yaklaşık dörtte üçü, ülkedeki mevcut durumdan dolayı "öfkeli" veya "memnuniyetsiz" olduklarını belirtti.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 60'ı normalin üzerindeki fiyat artışlarının "Trump'ın kontrolü dışındaki faktörlerden ziyade, Trump'ın politikalarından kaynaklandığını" düşündüğünü belirtti.

Ayrıca, seçmenlerin yaklaşık yüzde 70'i "Kongre'nin başkanlık üzerinde daha fazla denetim ve denge sağlaması" gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı, "Trump'ın başkanlık performansından memnun olmadığı" görüşünü dile getirdi.

Kaynak: AA
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