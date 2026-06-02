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ABD'de 7 eyalet, yönetimin TotalEnergies ile rüzgar enerjisi projelerini sonlandırmasına karşı dava açtı

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ABD'de 7 eyalet, Trump yönetiminin Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile yürütülen açık deniz rüzgar enerjisi projelerini sonlandırma kararına karşı dava açtı. Eyalet başsavcıları, bu kararın ekonomilerine, enerji şebekelerine ve iklim hedeflerine zarar vereceğini belirtti.

ABD'de 7 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile yürütülen açık deniz rüzgar enerjisi projelerini sonlandırma kararına karşı dava açtı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD'de 7 eyalet, yönetimin TotalEnergies ile 23 Mart'ta vardığı anlaşmayla açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin sonlandırılması kararını yargıya taşıdı.

New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island ve Vermont eyaletlerinin başsavcıları Trump yönetimine söz konusu projelerin iptaline ilişkin dava açtı.

Eyalet başsavcıları, açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin iptal edilmesinin, eyaletlerinin ekonomilerine, enerji şebekelerine ve iklim hedeflerine zarar vereceğini belirtti.

ABD yönetimi, 23 Mart'ta Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin sonlandırılması ve şirketin yatırımlarının konvansiyonel enerji projelerine yönlendirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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