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ABD'de 3 Kasım 2026'da Kongre ara seçimleri öncesi Virginia'da erken oy başladı

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ABD'de 3 Kasım 2026'da Kongre ara seçimleri öncesi Virginia'da erken oy başladı; Minnesota ve Güney Dakota'da oy pusulaları açıldı. RCP anket ortalamasında Demokratlar Temsilciler Meclisi yarışında Cumhuriyetçilerin 8,7 puan önünde; seçmenin gündeminde enflasyon öne çıkıyor.

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken bazı eyaletlerde erken oy kullanma süreci bugün başladı.

ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri için geri sayım sürerken, Virginia'da seçmenler bugün itibarıyla sandık başına gitmeye başladı.

Seçim takvimi kapsamında Virginia'da erken oy kullanma işlemi başlarken, Minnesota ve Güney Dakota'da seçmenler için oy pusulaları erişilebilir hale geldi.

Anketlerde Demokratlar önde

Öte yandan ABD genelinde yapılan güncel anketlere göre Demokratlar, özellikle Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilere karşı avantajlı durumda.

Ülke genelinde yapılan seçim anketlerini yayımlayan RealClearPolitics'teki (RCP) anketlerin ortalamasına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisi için yapılan genel tercih anketinde Cumhuriyetçilerin 8,7 puan önünde bulunuyor.

RCP'nin güncel anket ortalamasında Demokratlar yüzde 50,3, Cumhuriyetçiler ise yüzde 41,6 seviyesinde bulunuyor.

Senato yarışlarına ilişkin anketlerde de Demokratların bazı sandalye kazanımlarına işaret eden sonuçlar bulunuyor.

Seçmenin ana gündemi ekonomi

Diğer yandan anketlere göre seçmenlerin 3 Kasım'daki seçimler öncesinde en önemli gündem başlıkları arasında ekonomi ve hayat pahalılığı öne çıkıyor.

Marquette Law School'un 2-9 Eylül'de gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların yüzde 37'si enflasyon ve hayat pahalılığını, yüzde 16'sı ekonomiyi, yüzde 10'u ise İran savaşını en önemli konu olarak gösterdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış da seçmenlerin ekonomik gündeminde öne çıkarken, İran savaşının seçim gündemindeki etkisinin sürdüğü görülüyor.

Kaynak: AA
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