Çin'in en büyük çip üreticisinin İran'a teknoloji sağladığı iddia edildi

ABD'li yetkililer, Çinli yarı iletken üreticisi SMIC'in İran ordusuna çip üretim teknolojisi sağladığını öne sürdü. SMIC'in, İran'a gönderim yaptığı araçların teknik eğitim de içerdiği iddia ediliyor.

ABD'li yetkililer, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi "Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi'nin (SMIC)" İran ordusuna çip üretim teknolojisi sağladığını iddia etti.

The Economic Times'ın ismini açıklamak istemeyen iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Çin menşeli çip üreticisi SMIC'in İran'a bu alanda üretim teknolojisi sağladığı öne sürüldü.

Yetkili, SMIC'in bu araçları yaklaşık bir yıl önce İran'a göndermeye başladığını ve "bunun durduğuna inanmak için hiçbir nedenleri olmadığını" iddia etti.

Diğer yandan bu işbirliğinin "neredeyse kesin olarak SMIC'in yarı iletken teknolojisiyle ilgili teknik eğitimi de içerdiği" savunuldu.

Haberde, SMIC, Çin'in Washington Büyükelçiliği ve İran'ın Birleşmiş Milletler Sözcülüğü'nün, konuyla ilgili sorulara yanıt vermediği belirtildi.

ABD, Aralık 2020'de Çin'in Yarı iletken Üretimi Uluslararası Şirketi'ni (SMIC), Pekin yönetiminin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun modernize edilmesi yönündeki çabalarının bir parçası olduğu gerekçesiyle kara listeye almıştı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
