ABD, Çin'e Karşı Ticaret Soruşturması Başlatmaya Hazırlanıyor

Güncelleme:
New York Times'ın haberine göre, ABD, Çin'in 2020'de imzalanan ticaret anlaşmasına uymadığı iddiasıyla ticaret soruşturması açmayı planlıyor. Soruşturmanın, Trump ve Şi Cinping'in gelecek hafta yapacağı toplantı öncesinde duyurulması bekleniyor.

The New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin'in 2020'de imzalanan ticaret anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle ticaret soruşturması açmaya hazırlandığını iddia etti.

NYT'nin konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Çin'in 2020'deki ticaret anlaşmasına uyumuna ilişkin soruşturma üzerinde çalıştığı yazıldı.

Haberde, Çin'in Trump'ın ilk döneminde imzalanan ticaret anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle başlatılacağı belirtilen soruşturmanın bugün duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

Soruşturmanın, ABD ve Çin arasında daha fazla gümrük vergisi ve gerginliğe yol açabileceği değerlendirmesine yer verilen haberde, bu adımın Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen görüşmesi öncesi geldiğine dikkat çekildi.

Haberde, bu tür soruşturmaların tamamlanmasının aylar alabileceği tahminine yer verilerek, 2022'de yayınlanan verilerin, Çin'in ABD uçakları, soya fasulyesi, enerji, hizmetler ve diğer ürünleri satın alma taahhütlerini yerine getirmediğini gösterdiği belirtildi.???????

Trump, Şi ile "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü belirterek, bir anlaşma sağlanamaması halinde Çin'e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını yinelemişti.

Trump ayrıca, "Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
