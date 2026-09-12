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ABD Başkanı Trump, Kuzey İrlanda ve İrlanda'nın "en nihayetinde" birleşeceğini söyledi:

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- "(İrlanda'nın) Birleştiğini görmek harika olur. En nihayetinde birleşecek. Benim görüşüme göre bu en sonunda olacak. Olursa harika olur" "(İran'la savaş) Sanıyorum yakında sona erecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey İrlanda ve İrlanda'nın "en nihayetinde" birleşeceğini ve böyle bir durumun harika olacağını söyledi.

Trump ve İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenledikleri ikili görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Martin, iki ülke ilişkilerinin güçlü ve eski olduğunu belirterek, Trump ailesinin İrlanda'nın Doonbeg bölgesindeki yatırımlarının 350 kişiye istihdam sağladığını anlattı.

Trump'ın İrlanda Açık Golf Turnuvası'na katılmak üzere İrlanda'ya geldiğini de kaydeden Martin, ABD'nin önemli bir İrlanda kökenli nüfus barındırdığını sözlerine ekledi.

"Yakında bitecek"

Turnuvanın dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu söyleyen Trump da konuşmasında iki ülke ilişkilerinin tarihin en iyi seviyesinde olduğuna işaret etti.

Gazetecilerin "İran savaşı ne zaman sona erecek?" sorusuna da yanıt veren Trump, "Sanıyorum yakında sona erecek." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını ve "İsrail'i ve Orta Doğu'yu havaya uçurmak üzere" olduğunu kaydeden Trump, "Yangını söndürdük. Nükleer silaha sahip olamazlar." dedi.

ABD'nin Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'daki İsrail işgalini desteklediği yönündeki suçlamalara da yanıt veren Trump, "(Gazze) Oradaki yangını söndürdük ve tüm esirleri kurtardık." diye konuştu.

"İngiltere başka ülkeydi"

Trump, Arjantin ve İngiltere arasında son dönemde yeniden başlayan Falkland Adaları tartışmasına ilişkin soruya da yanıt vererek, "Gençken Falkland Savaşı'nı duymuştum. Ama İngiltere o zaman başka bir ülkeydi. Adaları geri aldılar. Şimdi yapabilirler mi emin değilim. Göç ve enerji problemleri var. Adalara bakmak için çok problemleri var. Tekrar oraya gitmek isterler mi bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok uzak. Gemilerle haftalar sürecek bir yolculuk. Potansiyel bir felaket diyebilirim." diye konuştu.

Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesine ilişkin soruyu cevaplandıran Trump, "Problem çıkarmak istemiyorum ama birleştiğini görmek isterim. İki tarafta da dostlarım var." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İrlandalıların kötü insanlar olmadığını da kaydederek, "Birleştiğini görmek harika olur. En nihayetinde birleşecek. Benim görüşüme göre bu en sonunda olacak. Olursa harika olur." dedi.

Kanada-ABD ticaret anlaşmasının da yakında imzalanacağını söyleyen Trump, "Kanada bu anlaşmayı çok istiyor. İran'ın bir anlaşmayı çok istemesi gibi istiyor. Kanada'nın bizim çiftçilerimize iyi davranması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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