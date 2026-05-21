Trump: Küba'yı özgürleştireceğiz

ABD Başkanı Trump, Küba'daki durumun kötü olduğunu iddia ederek, Küba halkına yardım edeceklerini ve ülkeyi özgürleştireceklerini söyledi. Ayrıca İran görüşmeleri ve Erdoğan ile iyi ilişkilerinden bahsetti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Küba'daki ekonomik ve siyasi durumun "çok kötü" olduğunu öne sürerek, Küba halkının ABD'den yardım istediğini söyledi. Trump, "Küba'yı özgürleştireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı mezuniyet töreninin ardından Washington'a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Küba'daki ekonomik ve siyasi durumun "çok kötü" olduğunu savunarak, Küba halkının ABD'den yardım istediğini öne sürdü.

Küba'da gıda ve elektrik sıkıntısı yaşandığını iddia eden Trump, Küba halkı için "harika insanlar" ifadesini kullandı. ABD'nin Küba konusunda uzmanlığı bulunduğunu söyleyen Trump, "Küba'yı özgürleştireceğiz" dedi.

"TANSİYON YÜKSELMEYECEK"

Trump, Küba'ya yönelik ABD ambargosunun ne zaman kaldırılacağına ilişkin soruya ise net bir tarih vermedi. Konuya ilişkin yakında açıklama yapacaklarını belirten Trump, ABD'nin Küba'da tansiyonu artırıp artırmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tansiyon yükselmeyecek, buna gerek yok. Bakın, ülke parçalanıyor. Orası tam bir felaket, (yönetim) kontrolü kaybetmiş durumdalar, Küba'nın kontrolünü gerçekten kaybettiler."

TRUMP'TAN İRAN MESAJI: HER ŞEYE HAZIRIZ

Trump, açıklamalarının devamında İran ile yürütülen görüşmelere de değinerek, "Doğru yanıtları alamazsak süreç çok hızlı ilerler. Her şeye hazırız" dedi.

İran yönetimiyle yürütülen temaslarda "makul insanlarla" görüştüklerini savunan Trump, "Herkes için harika olacak bir anlaşma yapmalarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin bir teklif yapılıp yapılmadığı sorusuna ise "Bir anlaşma imzalanmadan hiçbir yaptırım hafifletmesi yapmıyorum" yanıtını verdi.

"ERDOĞAN İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptım. Oldukça standart bir görüşmeydi. Çok iyi ilişkilerimiz var. Bazı çok sert liderlerle iyi ilişkilere sahip olmam güzel değil mi? Erdoğan sert bir lider ama onunla kimsenin sahip olmadığı türden bir ilişkim var. Bence iyi bir iş çıkardı. Çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları buna katılmayabilir ama ben öyle düşünüyorum. Halkı da ona büyük saygı duyuyor."

Kaynak: ANKA
