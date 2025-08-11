ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ukrayna'ya Finansman Desteğinin Sonlandırılmasını İstedi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'ya savaş finansmanı sağlamanın sona ermesini ve bölgede barış sağlanmasını istedi. Vance, Avrupa ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ile savaşında Ukrayna'ya finansman sağlamayı sonlandırmayı ve bölgede barış istediklerini söyledi.

Vance, Fox News'te katıldığı programda Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık. Buna artık barışçıl bir çözüm getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD halkının da vergilerinin bu savaşa gitmesinden bıktığını ve Avrupa ülkelerinin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Vance, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyarette de bu konuyu gündeme getirdiklerini anlattı.

Vance, "Avrupalılara söylediğimiz şey basitti: Her şeyden önce bu savaş sizin ensenizde, sizin arka kapınızda. Sizin bir adım öne çıkıp daha büyük adımlar atmanız lazım. Bu çatışmayı bu kadar önemsiyorsanız bu savaşı daha doğrudan fonlamaya istekli olmalısınız." dedi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
