ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'den İran'daki göstericilere destek

Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'daki barışçıl protestolara katılanların haklarını desteklediklerini belirtti. Vance, İran hükümetinin sorunlarına dikkat çekerek, nükleer program konusunda ABD ile müzakere etmeleri gerektiğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'da devam eden gösterileri yakından takip ettiklerini belirterek, "Barışçıl protestolara katılan, özgürce örgütlenme ve seslerini duyurma haklarını kullanmaya çalışan herkesi destekliyoruz." dedi.

JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Vance, İran'da devam eden gösterileri ve ülkedeki gelişmeleri yakından izlediklerini aktararak, "Barışçıl protestolara katılan, özgürce örgütlenme ve seslerini duyurma haklarını kullanmaya çalışan herkesi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İran yönetiminin "birçok sorunu" olduğunu savunan ve Tahran'a "nükleer programı konusunda ABD ile masaya oturması" tavsiyesinde bulunan Vance, ABD'nin İran'la ilgili nasıl bir adım atacağının ise Başkan Donald Trump'ın tasarrufunda olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ayrıca, "İran halkı da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde haklarını savunan herkesin yanındayız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "The Hugh Hewitt Show" programına verdiği mülakatta, İran'daki gösterilere ilişkin, "Çok kötü durumdalar. Onlara şunu da ilettim: Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa ki ayaklanmaları sırasında bunu yapma eğilimleri var, sık sık ayaklanma çıkarıyorlar eğer bunu yaparlarsa, onları ( İran ) çok sert şekilde vuracağız." açıklamasını yapmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 7 Ocak'ta yayımladığı raporda, 4'ü emniyet görevlisi 38 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 217 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
