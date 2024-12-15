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ABC News, Donald Trump'a 15 milyon dolarlık tazminat ödeyecek

ABC News, Donald Trump'a 15 milyon dolarlık tazminat ödeyecek
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ABD'nin önde gelen kanallarından ABC News, Donald Trump'a yönelik açılan iftira davasında 15 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD'nin önde gelen ulusal kanallarından ABC News, seçilmiş başkan Donald Trump'a yönelik iftira davasında 15 milyon dolar tazminat ödeyecek.

ABC News ile Trump'ın hukuk ekibi arasında varılan anlaşma kamuoyuna açıklandı. Buna göre, ABC News ve sunucu George Stephanopoulos, Donald Trump'a iftira davasında "davacı tarafından veya adına kurulacak bir başkanlık vakfı veya müzesine" hayır amaçlı bağış olarak 15 milyon dolar tazminat ödemeyi ve kamuoyuna açık bir şekilde özür yayımlamayı kabul etti.

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Anlaşmaya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Bu anlaşma, Trump için önemli bir hukuki zafer niteliğini taşıyor ve özellikle kamuya mal olmuş kişiler söz konusu olduğunda gazetecilikte doğruluğun önemini vurguluyor." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Stephanopoulos'un New York'taki E. Jean Carroll davasında jürinin Trump'ı "ırza geçmeden" suçlu bulduğunu 10 kez tekrar etmesinden dolayı iftira davası açmıştı. Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Mahkeme jürisi, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te Trump'ı darp, hakaret ve cinsel tacizden suçlu bulmuş ancak "tecavüz" konusunda Caroll'un bunu kanıtlayamadığına karar vermişti.

Mahkeme, Trump'ı darp ve hakaretten 5 milyon, davacıya verilen zarardan dolayı da 83,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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