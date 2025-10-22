AB ve Mısır Arasında Tarihi Zirve Brüksel'de Gerçekleşti

Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasında farklı alanlarda ikili ilişkileri derinleştirmek amacıyla düzenlenen ilk zirve, Brüksel'de başladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Brüksel'de taraflar arasındaki ilk zirve toplantısı için bir araya geldi.

Zirve öncesinde es-Sisi ile açıklamalarda bulunan von der Leyen, "Bugünkü zirve, Mısır ve Avrupa'yı daha da yakınlaştırma konusunda güçlü bir kararlılığın göstergesi." ifadesini kullandı.

AB'nin buna hem siyasi hem de finansal olarak yatırım yapmaya devam edeceğini vurgulayan von der Leyen, "Bugün gerçekleştirdiğiniz görüşmeler, yarının iş fırsatlarıdır ve gelecekteki yatırımlarınız hem Mısır'ı hem de Avrupa'yı daha da güçlendirecektir. Bu yüzden size mesajım çok basit: Mısır ve Avrupa arasında yeni bir köprü var. Bu köprüyü geçmenin ve birbirimize yatırım yapmaya devam etmenin zamanı geldi." değerlendirmesini yaptı.

Es-Sisi de "Sizleri, Mısır'a önemli bir pazar olarak değil, güvenilir bir ortak olarak bakarak, farklı bir yaklaşım benimsemeye davet ediyorum." dedi.

Özellikle enerji krizi bağlamında tedarik zincirlerinin sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkati çeken es-Sisi, "Mısır, Avrupa'nın tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için ihtiyaç duyduğu endüstriyel ve teknolojik bir müttefik olabilir." diye konuştu.

Üst düzey bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, zirve kapsamında Mısır'a yönelik ikinci mikrokredi yardım paketini destekleyen mutabakat zaptı imzalanacak.

İlk mikro finansal yardım paketi, 2024 yılı için 1 milyar avro olarak belirlenmişti ve 2024 yılı sonunda Mısır'a aktarılmıştı.

2025-2027 yıllarında Mısır'a aktarılacak yeni paketin ise 5 milyar avro civarında olduğu duyurulmuştu.

Ayrıca Mısır'ın AB'nin Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programına katılımı, 75 milyon avro değerinde sosyo-ekonomik kalkınma finansmanı ve e-imza ile ilgili idari düzenleme olmak üzere üç diğer metne imza atılacak.