AB ve KİK Liderleri Brüksel'de Tarihi Zirve Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de ilk zirve toplantısı için bir araya geldi.

Brüksel'de "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" başlığıyla yapılan ilk zirveye 27 AB üyesi ülkenin lideri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'in liderleri katılıyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin eş başkanlık yapacağı zirvede ikili enerji, ticaret ve yatırım başlıklarının yanı sıra Orta Doğu'daki barış çabaları da ele alınacak.

Körfez ülkelerinin liderlerini karşılayan Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptıkları açılış konuşmasında ikili işbirliğini artırma mesajı verdi.

Michel, "Bu zirve ile vatandaşlarımıza ve dünyaya güçlü bir mesaj gönderiyoruz, AB ve Körfez İşbirliği Konseyi 21. yüzyıla uygun bir stratejik ortaklık kurmaya hazırdır. Küresel güçlüklerin üstesinden gelmek için birlikte çalışmaya hazırız. Daha fazla istikrar, daha fazla güvenlik, daha fazla refah ve uluslararası hukuka daha fazla saygı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirvenin "birlik ve umut mesajı vermeyi amaçladığını" dile getiren Michel, "Avrupa ve Körfez'de, birlikte daha fazla çalışma ve köprüler kurma konusunda samimi bir arzuyu paylaştığımıza kesinlikle inanıyorum. İki bölgenin geleceği birbirine sıkı sıkıya bağlıdır." dedi.

Orta Doğu, Ukrayna ve Sudan başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süregelen çatışmaların "küresel istikrarı tehdit ettiğine" dikkati çeken Michel, "Bu krizler çok büyük insani acılara neden olmuştur. Bu nedenle daha kararlı bir şekilde hareket etmeli ve tarihin akışını yeniden değiştirmeliyiz." diye konuştu.

İşbirliğini güçlendirme mesajı

Von der Leyen de işbirliğinin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasının ve bu bağlamda da zirvenin "tarihi önem taşıdığını" kaydederek, "Olumlu, geniş kapsamlı ve sonuç veren ortaklık istiyoruz." dedi.

Gazze ve Lübnan'da ateşkes ve "iki devletli çözüm" çağrısını yineleyen von der Leyen, bölgesel gerilimin tırmanmasını önlemek için acil diplomatik çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, iki bölge arasında ekonomik, ticari ve teknoloji başta olmak üzere ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine değinerek, Avrupa ve Körfez ülkelerinin arasındaki yenilenebilir enerji, temiz hidrojen ve kritik hammaddeler konusunda işbirliğinin artacağına işaret etti.