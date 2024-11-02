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3 ülkeden ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi getirildi

3 ülkeden ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi getirildi
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Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli binek otomobillerin ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük, Vietnam, Japonya ve Kanada'yı da kapsayacak şekilde genişletildi. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerin Avrupa Birliği (AB) üzerinden ithalatında tatbik edilen ek mali yükümlülük uygulaması, Vietnam, Japonya ve Kanada'yı da kapsayacak şekilde genişletildi.
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, AB ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları kapsamında düşük oranlı gümrük vergileri uygulanıyor.
Türkiye'nin tercihli ticaret anlaşması bulunmadığı ülkelerden AB üzerinden Gümrük Birliği kapsamında Serbest Dolaşım Belgesi (A.TR) ile ülkeye düşük gümrük tarifeleri ile ihracat yapıldığı tespit edildi.

TÜRKİYE'NİN ALEYHİNDEKİ DURUM DÜZELTİLDİ

Türkiye aleyhine ortaya çıkan haksız tarife farklılığının giderilmesi amacıyla Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerine yönelik yüzde 10'luk ek mali yükümlülük uygulaması, ilgili ülkelerin yanı sıra Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli olarak A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üzerinden ithalatı yapılacak konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobillerinde de tatbik edilecek.
Bahse konu uygulamanın ürün ve ülke bazında genişletilmesi nedeniyle karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Karar hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.
Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
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