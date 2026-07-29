AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Aivo Orav, TÜSİAD'ı ziyaret etti

(ANKARA) -AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede, Gümrük Birliği temelinde Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, AB Sanayi Hızlandırıcı Yasası'nın kapsamı ile ulaştırma, enerji, dijitalleşme ve güvenlik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Eş Başkanı Meltem Uslu Akol'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik öncelikler değerlendirildi.

Taraflar, Gümrük Birliği'nin geliştirilmesi, AB Sanayi Hızlandırıcı Yasası'nın Türkiye-AB ekonomik ve sanayi ilişkilerini kapsayıcı bir yaklaşımla şekillendirilmesi, ulaştırma, enerji ve dijital bağlantılılığın artırılması ile Türkiye'nin SAFE başta olmak üzere AB'nin güvenlik ve savunma girişimlerine katılımının Avrupa'nın rekabet gücü ve ekonomik güvenliğine sağlayacağı katkılar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA