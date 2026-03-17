AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını söyledi

Avrupa Birliği Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Kazakistan'da yaptığı açıklamalarda Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. O'Sullivan, Kazakistan ile güçlü işbirliğinin devam etmesini umduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kazakistan'da temaslarda bulunan O'Sullivan, başkent Astana'daki AB Misyon Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi.

O'Sullivan, ülkeye 5. kez düzenlediği ziyaretin, Kazak yetkililerle düzenli temasın bir parçası olduğunu söyledi.

AB'nin Kazakistan ile finansal işbirliğinin güçlü ve yapıcı bir diyaloğa dayandığının altını çizen O'Sullivan, "Umarım bu işbirliği gelecekte de devam eder." dedi.

O'Sullivan, yaptırımla yasaklanmış ürünlerin dolaşımı konusunda Kazakistan ile iyi bir diyalog yürütüldüğünü ve özellikle silah yapımında kullanılan ürünlerin takibinde başarılı sonuçlar alındığını kaydetti.

Kazak petrolünün Avrupa'ya ihracatını engelleyecek bir yaptırım olmadığını aktaran O'Sullivan, "Genel olarak, ziyaret Kazakistan ile yaptırımlar konusundaki güçlü işbirliğimizi teyit eden çok faydalı bir ziyaret olmuştur." diye konuştu.

O'Sullivan, AB ile işlem yapması kısıtlanan çok sayıda Rus bankasının diğer ülkeler üzerinden finansal ağlar kurmaya çalıştığına işaret ederek "Ancak biz dikkatli bir şekilde hareket ediyor ve dünya genelindeki bankaların yaptırımları atlama ihtimali olan faaliyetlerini titizlikle takip ediyoruz." dedi.

AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi O'Sullivan, AB'nin Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

Savaş şiddetleniyor: Süper ağır sistemler devreye alındı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş

Türkiye'yi derinden etkileyen olayda dehşete düşüren detaylar

Çin: İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağız

Çin resmen sahaya iniyor
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı

Bayramlaşmaya geldi, açılan pankartı görünce aracına binip kaçtı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Kadıköy'ü protesto korkusu sardı

Korkulan oldu!
Kırıkkale'de evde ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı genç evinde ölü bulundu