AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya ile gelecekte diyalog kurma ihtiyacına değinerek, mevcut durumda bunun için uygun zamanın olmadığını belirtti. Costa, Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'daki barışın sağlanmasının temel gündem maddesi olması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmak gerektiğini ancak şimdi bunun için doğru zaman olmadığını belirtti.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'daki habere göre, Costa temel gündemin "Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'da barışın sağlanması" olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Costa, Rusya'ya ekonomik baskının sürmesi gerektiğini vurgulayarak, aynı zamanda Ukrayna'ya da gerekli desteğin sağlanmasının öneminin altını çizdi.

AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını sonlandırmaya çalıştığını ve fiyat müzakeresine girmediğini aktaran Costa, Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmak gerektiğini ancak şimdi bunun için doğru zaman olmadığını ifade etti.

Costa, Macaristan'ın Ukrayna'ya fonları engellemesine ilişkin ise üye ülkelerin gözdağı verme girişimlerini kınadı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer liderlerin ise bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söylemişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Testo Taylan dahil 3 fenomen gözaltına alındı

Ünlü fenomen müstehcenlik suçundan gözaltına alındı
Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir

Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon veren formayı giydirir
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Testo Taylan dahil 3 fenomen gözaltına alındı

Ünlü fenomen müstehcenlik suçundan gözaltına alındı
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler