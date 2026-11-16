Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AB Konseyi Başkanı Costa, Brüksel'de genişleme ivmesinin korunmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'deki 2026 AB Genişleme Forumu'nda genişlemenin Avrupa için en iyi jeopolitik yatırım olduğunu söyledi. Costa, olumlu ivmenin kaybedilmesinin vatandaşların beklentilerini zedeleyip ortak geleceği tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, genişlemenin Avrupa'nın barış, güvenlik ve refahı için en iyi jeopolitik yatırım olduğunu belirterek katılım sürecindeki olumlu ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Costa ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 2026 AB Genişleme Forumu'nun kapanışında konuştu.

Göreve başlamasından bu yana genişlemeyi stratejik öncelik haline getirdiğini belirten Costa, bütün aday ülkeleri birden fazla kez ziyaret ettiğini, sürecin ilerlemesi için liderler, kurumlar ve sivil toplumla yakın çalıştığını ifade etti.

AB'nin uzlaşı ve barış üzerine kurulduğunu vurgulayan Costa, genişlemenin bu hedeflere ulaşılmasında temel rol oynadığını dile getirdi.

Costa, "Genişleme, Avrupa'nın barış, güvenlik, demokrasi, istikrar ve refah için yaptığı en iyi jeopolitik yatırımdır." dedi.

Costa, belirsizliklerin arttığı dünyada genişlemenin Avrupa'yı jeopolitik bir aktör, dayanıklı bir ekonomik güç ve barış için çalışan bir yapı olarak güçlendirdiğinin altını çizdi.

Genişlemenin demokrasi, özgürlük ve işbirliğini seçen milyonlarca Avrupalının beklentilerinin karşılanmasıyla da ilgili olduğunu belirten Costa, aday ülkelerin zorlu reform çabalarının dayanışma ve siyasi kararlılıkla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Costa üyeliğin yalnızca mevzuat ve kurumların uyumlaştırılmasından ibaret olmadığını vurgulayarak, güven inşa edilmesi, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla ve iyi niyetle çözülmesi, güvensizlik ve bölünmelerin yerini işbirliğinin alması gerektiğini kaydetti.

"İvmenin kaybedilmesi ortak geleceğimizi tehlikeye atar"

Genişlemenin faydalarının üyelik gününü beklememesi gerektiğini belirten Costa, aşamalı bütünleşmeyle aday ülkeleri katılım sürecinde de AB'ye yaklaştırdıklarını söyledi.

Komisyonun 2026 genişleme paketinin süreçte olumlu bir ivme bulunduğunu gösterdiğini ifade eden Costa, bütün taraflara bu ilerlemeyi sürdürme çağrısı yaptı.

Costa, "Bu ivmenin kaybedilmesi, vatandaşların beklentilerini zedeler ve ortak geleceğimizi tehlikeye atar." dedi.

Sürecin güvenilirliğinin ve vatandaşlara sunduğu vaadin yol gösterici olması gerektiğini vurgulayan Costa, "Ukrayna, Moldova ve bütün Batı Balkan ülkelerinin geleceğinin AB içinde olduğuna kesinlikle inanıyorum. Bu inancı gerçeğe dönüştürmek için birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kos'tan gelecek yıl Karadağ ile katılım anlaşması imzalama hedefi

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos da bir yıl sonraki forumda genişleme sürecinde somut sonuçlar görmeyi beklediğini söyledi.

Kos, "Bir yıl sonra yeniden bir araya geldiğimizde Karadağ ile müzakereleri tamamlamış olacağız. Karadağ ile katılım anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

Moldova'nın yaklaşık 20 ila 25 faslı kapatmasını, Ukrayna'nın fasıl kapatmaya başlamasını ve Arnavutluk'un 15 fasıl daha kapatmasını beklediğini belirten Kos, Ukrayna ve Moldova'nın hukukun üstünlüğü alanındaki ara kriterleri karşılamasını da hedeflediklerini ifade etti.

Bu yıl açılan ve kapatılan fasılların toplamının 100'e yaklaşabileceğini söyleyen Kos, son 25 yılda böyle bir ilerleme yaşanmadığını kaydetti.

Kos, dönem başkanlığının ve aday ülkelerin çalışmalarına teşekkür ederek, yaklaşan Litvanya dönem başkanlığında da yoğun bir gündem bulunacağını belirtti.

Kaynak: AA
Trafikte tartıştığı sürücüye kamp sandalyesi ve sopayla saldırdılar

Kavga anı kamerada! Kamp sandalyesiyle dövdü
Narkotik köpeği Dangal yine iş başında! Kamyondan uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan kamyondan çıkana bakın
59 milyon kişiyi ilgilendiren uyarı! Kimlik ve ehliyetlerde süre doluyor

59 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bakanlıktan kimlik ve ehliyet uyarısı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si sessizliğini bozdu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nin "Pembe"sinden zehir zemberek sözler
Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

Yeşilçam'ın Mavi Boncuğu'ndan unutulmaz gece! 4 bin kişi eşlik etti
Korkunç kaza kamerada! Ana yola çıktığı gibi minibüs çarptı, yaşlı çift kurtarılamadı

Ana yola çıktığı gibi minibüsle çarpıştı! Yaşlı çift kurtarılamadı
Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi

İndirimi duyunca AVM'yi bastılar! Hem de bakın hangi ürün için
Adana'da 13 yaşında evlendirilen Suriyeli anne, adres kaydı engeli yüzünden 4 çocuğunu okula yazdıramıyor

13 yaşında evlendirildi! 4 çocuğu bir adres yüzünden okulsuz
James Bond’un yeni sahibi belli oldu! 007 rolünü Robert Pattinson canlandıracak

James Bond’un yeni sahibi belli oldu! 007'yi artık o canlandıracak