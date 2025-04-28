AB Komisyonu Başkanı, İspanya ve Portekiz'deki Elektrik Kesintilerini Takip Ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintileriyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini ve sorunun giderilmesi için destek vereceklerini bildirdi.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından İspanya'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisi hakkında konuştuğunu belirten von der Leyen, AB düzeyindeki Elektrik Koordinasyon Grubunun yanı sıra hem ulusal hem de Birlik yetkililerinin desteğe hazır olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Von der Leyen, "Elektrik sisteminin eski haline getirilmesine yardımcı olmak için çabaları koordine edeceğiz ve bilgi paylaşacağız. Yakın temas halinde kalmakta mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanırken, iletişim ve ulaşım ağlarının sekteye uğradığı belirtiliyor.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'dan yapılan açıklamada, söz konusu elektrik kesintisinin tarihte benzeri olmadığı ifade edilirken, elektriğin ülkenin büyük bölümüne yeniden sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceği aktarılmıştı.

Portekiz'in elektrik dağıtım şirketi REN ise tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurmuştu.