AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan ABD'ye: "Kavga çıkarmak gibi bir niyetimiz yok, yerimizde duracağız"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Grönland tehditleri karşısında sakin kalmayı tercih edeceklerini, tehditlerin Danimarka'yı bölgeyi teslim etmeye zorlayamayacağını ancak transatlantik ilişkilere zarar vereceğini söyledi.

Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda düzenlenen "Grönland ve Danimarka'nın Toprak Bütünlüğü ve Egemenliği" başlıklı oturumda konuştu.

AB Yüksek Temsilcisi, "Grönland, stratejik öneme sahip. Bu bir sır değil. Yakınında önemli deniz altı yolları var ve altında küresel ekonomi için önemli olan kritik ham maddeler bulunuyor. Ama şunu açıkça belirtmeliyim ki, Grönland halkına aittir. Hiçbir tehdit veya gümrük vergisi bu egemenliği değiştiremez, bunun ticareti yapılmaz. AB, Grönland ve Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmada şüphesiz onların yanındadır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının "daha önce hiç yaşanmayan" bir duruma yol açtığına ancak itidalle ve birlik içinde yanıt verilmesi gerektiğine işaret eden Kallas, şunları kaydetti:

"Danimarka ve Grönland doğrudan görüşmelerde bulunuyorlar. Sorumlu müttefikler bunu yapar, konuşurlar. Ancak bu görüşmelerin tonu önemlidir. Doğrudan müzakereler dışında yapılan tehditler, açıkça belirtmek isterim ki, Danimarka'yı Grönland'ı teslim etmeye zorlamayacaktır. Bunlar yalnızca hem Avrupa'yı hem de ABD'yi daha da fakirleştirme ve ortak refahımızı baltalama riskini taşır. Kavga çıkarmak gibi bir niyetimiz yok, yerimizde duracağız."

Grönland'ın güvenliği konusundaki endişelerin NATO içerisinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Kallas, bunların Grönland'ın ötesinde Arktik bölgesinin genelinde tehdit oluşturduğunu anlattı.

Kallas, "Rusya, kuzeyde sınır ötesi ve bölgesel işbirliğini sekteye uğrattı ve bölgenin bazı kısımlarını militarize ederken, hibrit faaliyetleri yoğunlaştırdı. Aralık 2024'te Baltık Denizi'ndeki internet kablolarını kesen gemi, Rus Arktik sularından kaçtı." değerlendirmesini yaptı.

Bu tehditlerle başa çıkmak için AB'nin Arktik politikasını güncellediğine dikkati çeken Kallas, bölgenin küresel ortalamadan 3 ila 4 kat daha hızlı ısındığına değindi.

Kallas, "Arktik'teki faaliyetlerimiz, jeopolitik ve jeoekonomik zorluklara karşı kararlı, iklim eylemine odaklanmış ve bölgede yaşayan insanlara merkezlenmiş olmalıdır. Bu çabada, Grönland ve Danimarka Krallığı'nın yanındayız." mesajını verdi.