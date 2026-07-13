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AB, Gazze'nin erken toparlanması için 883,6 milyon avroluk girişim başlattı

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Avrupa Birliği Komisyonu, Gazze'de temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi ve erken toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 883,6 milyon avro bütçeli 'Gazze Ekibi Girişimi'ni başlattı. Girişim, su, sağlık, enerji ve altyapı gibi alanlara odaklanacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gazze'de erken toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 883,6 milyon avroluk mali katkıyı bir araya getiren "Gazze Ekibi Girişimi" (Team Gaza Initiative) adlı bir girişim başlattığını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Brüksel'de düzenlenen Filistin Donör Grubu 2. Toplantısı kapsamında, "Gazze Ekibi Girişimi" başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, girişimin Gazze'de temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesine yönelik projeleri desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Girişimin, Gazze'de su ve kanalizasyon altyapısının onarımı, enkaz ve katı atıkların temizlenmesi, sağlık hizmetleri, enerji, tarım ve gıda sistemlerinin yeniden işler hale getirilmesi gibi alanlara odaklanacağı kaydedilen açıklamada, girişimin, AB, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından nisanda yayımlanan "Gazze Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi" raporu temel alınarak hazırlandığı belirtildi.

"Gazze Ekibi Girişimi"nin, Gazze'de erken toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 883,6 milyon avroluk mali katkıyı bir araya getirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca Filistin yönetimine sağlanan mali desteğin aktarılmasında kullanılan mekanizma kapsamında yeni katkı anlaşmalarının imzalandığını ifade edildi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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