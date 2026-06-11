Rapor: AB'de konut krizi insan onurunu tehdit ediyor

Avrupa ülkelerinde giderek artan konut ve kira fiyatları, AB Temel Hakları Ajansı'na göre "insan onurunu tehdit eden" boyutlara geldi. Ajans, AB'de 1,3 milyon kişinin evsiz olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın (FRA) barınma giderlerine dair raporunda, artan konut maliyetleri ve sosyal konut eksikliğinin Avrupa'da insan onurunu tehdit ettiği ifade edildi. Ajans, konut bedelini karşılayamayan ve evsiz kalma riski bulunan insan sayısının giderek arttığını ifade ederek bu konuda uyarılarda bulundu.

Perşembe günü Viyana'da yayımlanan yıllık raporda, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde zorunlu tahliye ve evsizliğe karşı koruma önlemlerinin yetersiz olduğu belirtiliyor. Ayrıca konut kaybı durumunda alternatif olanaklara ve sosyal, mali desteğe ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.

2025 sonunda kamuoyuna tanıtılan, Avrupa Uygun Fiyatlı Konut Eylem Planı'nın barınmayı açıkça temel bir hak olarak tanımasını olumlu bulan Temel Haklar Ajansı, diğer yandan 27 üye ülkedeki yasalarda farklılıklar bulunduğuna, karşılaştırılabilir verilerin ve ortak bir evsizlik tanımının eksik olduğuna dikkat çekiyor.

Kira fiyatları yüzde 17 arttı

Barınma sorunu ile ilgili olarak, özellikle gençler, engelliler, ırkçılığa maruz kalan bireylerile belirli dini grupların üyeleri ve diğer savunmasız grupların risk altında olduğu ifade edilen FRA raporunda; üye ülkeler, konut politikasında insan haklarına dayalı bir yaklaşımı benimsemeye, acil ve yüzeysel önlemlerden uzaklaşıp bağlayıcı yasal haklara dayanan bir anlayış geliştirmeye davet ediliyor.

Rapor, Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) verilerine atıfta bulunarak, AB genelinde gayrimenkul alım fiyatlarının 2015 ile 2024 yılları arasında yüzde 53, kira fiyatlarının ise ortalama yüzde 17 arttığını kaydediyor.

Tahminlere göre geçen yıl AB ülkelerinde, sokaklarda ve barınaklarda yaşam mücadelesi veren insan sayısı 1,3 milyon civarındaydı.

FRA, üye ülkelerde temel hakların durumunu izliyor, araştırmalar yaptırıyor ve AB organları ile ülkelere danışmanlık yapıyor. 2025 yılı raporunda konut krizinin yanı sıra temel haklara yönelik dijital tehditler ve üçüncü ülkelerden gelen işgücünün sömürülmesi konularına da ağırlık veriliyor.

KNA / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle