Asya Altyapı Yatırım Bankası Türkiye'ye 5 mlyar dolarlık finansman sağlayacak

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) Türkiye'deki kamu projelerine 3 yıl için yaklaşık 5 milyar dolarlık finansmanın sağlandığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB), 2025-2027 yılları arasında Türkiye'deki kamu projelerine yaklaşık 5 milyar dolarlık finansmanın sağlandığı belirtildi.

"GÜÇLÜ ORTAKLIK PEKİŞTİ"

Açıklamada, AAYB'nin bu finansmanının tedariğinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AAYB Başkanı Jin Liqun'in El-Ula'da bir araya geldiği toplantıda imzaladığı Mutabakat Zaptı ile somutlaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu Mutabakat Zaptı ile AAYB ile ilk kez çok yıllı bir çerçeve oluşturulmuştur ve iş birliğimiz daha da güçlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: İmzalanan Mutabakat Zaptı, Türkiye ile AAYB arasındaki güçlü ortaklığı pekiştirirken, sürdürülebilir ve yeşil kalkınmaya yönelik projelere önemli katkılar sunacaktır. Enerji, ulaştırma, reel sektör, ihracatın finansmanı, sağlık ve su yönetimi başta olmak üzere birçok alanda kalkınma odaklı projeler desteklenecektir.

Kamu sektörüne sağlanacak finansmanın yanı sıra ilerleyen zamanda özel sektör projeleri için de 5 milyar dolarlık ek finansman sağlanması öngörülmektedir. Böylece, reel sektörümüz ve ihracatçılarımız için kaynak çeşitliliği artarken, farklı sektöreler ve bölgelerdeki altyapı ve üst yapı projelerine uygun koşullu finansman sağlanacaktır."