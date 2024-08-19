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AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, çevreye duyarlı bir toplum oluşmasını amaçladıklarını belirtti

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Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, çevreye duyarlı bir toplum oluşmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi. Karagöz, AA'nın öncülüğünde İspanya'nın EFE, İtalya'nın ANSA ve Yunanistan'ın AMNA haber ajanslarının katkılarıyla One Tower AVM'de açılan 'Yeşil Hattımız: Çevre' adlı fotoğraf sergisinde, NTV'de yayımlanan Yeşil Ekran programı ekibinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, çevreye duyarlı bir toplum oluşmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Karagöz, AA'nın öncülüğünde İspanya'nın EFE, İtalya'nın ANSA ve Yunanistan'ın AMNA haber ajanslarının katkılarıyla One Tower AVM'de açılan "Yeşil Hattımız: Çevre" adlı fotoğraf sergisinde, NTV'de yayımlanan Yeşil Ekran programı ekibinin sorularını yanıtladı.

Karagöz, "Burada amacımız, çevreye duyarlı bir toplum oluşmasını sağlamak. Bir toplum duyarlı, bir toplum duyarsız olmaz. 'Topyekun, Akdeniz Havzası'ndaki ülkeler olarak her birimizin çevreye karşı duyarlı olması lazım.' dedik. Bizler, medya içeriğini en fazla üreten haber ajansları olarak bu noktadaki sorumluluğumuz olarak değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Havzası'ndaki yangınlara değinen Karagöz, şunları söyledi:

"Çevreyi medya olarak korumak, bizim haber içeriklerimizle mümkün. Akdeniz Havzası'nda 2020'den 2024'e milyonlarca hektar alan kül oldu. Çok büyük seller iklim değişikliğine bağlı olarak yine Akdeniz Havzası'nda hepimizin canını yaktı, kayıplarımız oldu. Bunlara ilişkin insan eliyle yapılabilecekler var. Bizim insan faaliyetleri kategorizasyonuna soktuğumuz, insan eliyle yapılabilecekler için toplumlarımızı duyarlı hale getirmemiz şart."

"Yeşil Hattımız: Çevre" sergisi, 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Ajansı Serdar Karagöz Yunanistan İspanya Ekonomi İtalya Ntv Ekonomi Güncel Haberler

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