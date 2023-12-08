AA Genel Müdür Yardımcısı: Dijital telif düzenlemesiyle basın yayıncılarının hakları korunacak

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, dijital telif düzenlemesiyle basın yayıncılarının ve gazetecilerin haklarının koruma altına alınacağını söyledi. Peru, dijital telif düzenlemesi süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, AA'nın haber kuruluşlarının yayın içerikleri üzerindeki hakları ve bu içeriklerin bedelini dijital platformlardan talep edebilmeleri için 2 yılı aşkın süredir AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün desteğiyle kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, dijital telif düzenlemesiyle basın yayıncılarının ve gazetecilerin haklarının koruma altına alınacağını söyledi.

Peru, dijital telif düzenlemesi süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, AA'nın haber kuruluşlarının yayın içerikleri üzerindeki hakları ve bu içeriklerin bedelini dijital platformlardan talep edebilmeleri için 2 yılı aşkın süredir AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün desteğiyle kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çalışmalar için kılavuz niteliğinde Haberin Telifi Raporu kaleme alındı

AA avukatları ve çeşitli otoritelerin de katılımıyla bir ekip oluşturduklarını anlatan Peru, bu ekibin dijital yayıncılık ve telif konusundaki gelişmeleri detaylı incelediğini, Avrupa'da fikri mülkiyet alanında uzman avukat ve akademisyenlerden görüş aldıklarını ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı.

Ayrıca, Avrupa Birliği Dijital Tek Pazar (Digital Single Market) yönergesi ve ülkelerin iç mevzuatlarını analiz ettiklerini bildiren Peru, dijitalleşmenin medya açısından getirdiği sorunlara cevap sunan ve bu alandaki çalışmalar için kılavuz niteliğinde "Haberin Telifi Raporu" isimli çalışmayı Türkiye'ye kazandırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a raporun sunulduğunu belirten Peru, basın yayıncılarının uluslararası arenadaki rekabetçi gücünü artırmak adına dijital telif yasal düzenlemesine destek talep ettiklerini vurguladı.

"Habere yapılan yatırım karşılığını bulacak"

Dijital dünyadaki gelişmelerin yeni iş fırsatlarıyla beraber klasik iş modellerine de yeni tehditler oluşturduğuna işaret eden Peru, bu tehditlerden en fazla etkilenen sektörlerin başında "basın-yayın"ın geldiğini kaydetti.

Fransa'nın, 24 Ekim 2019'da Fransız Telif Yasası'ndaki düzenlemeyle, medya kuruluşlarının dijital platformlardan telif bedeli talep etmesini yasal güvence altına aldığını hatırlatan Peru, "Bu kapsamda Fransız Rekabet Otoritesi, Google'a 500 milyon avroluk idari para cezası verdi. Bu cezayı ödemek istemeyen Google, Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) ve basın yayıncılarıyla anlaşmaya giderek Google'da yer alan basın içerikleri için telif ücreti ödemeye başladı. Son olarak Kanada gerekli yasaları devreye aldı ve 74 milyon dolarla ülkenin haber endüstrisine katkı sağlamasıyla gündemde." diye konuştu.

İnternet dünyasında haberin dağıtıcısı konumundaki Google, Meta gibi dijital platformların, basın yayınlarını da kullanarak yeni iş modeli geliştirdiklerini anlatan Peru, şöyle devam etti:

"Dijital platformlar haber içeriği oluşturmuyorlar. Bu platformlar haberleri paketleyerek okuyucuya yeniden sunuyor, yani dijitalde haberin dağıtımını yapıyorlar. Bu sayede de doğrudan veya dolaylı olarak yüksek gelir elde ediyorlar. Ancak, haber ve görüntü üretimi için yoğun emek ve sermaye harcayan basın kuruluşları bu sistemin dışında bırakılıyor. Dijital reklamlarda suyun yönünü değiştiren bu iş modeli, kendileri için oldukça yenilikçi ve karlıyken basın yayıncıları bakımından yıkıcı sonuçlar doğuruyor."

Bu durumun profesyonel gazeteciliği tehdit ettiğine dikkati çeken Peru, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı olarak biz de söz konusu tehditlerle karşı karşıyayız. Bu nedenle dijital medyada telif hususunda yapılacak düzenlemelere ön ayak oluyor, risklere dikkat çekmeye çalışıyoruz. Meclis'in gündeminde olan yasal düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bizim de dijital platformlarla ne şekilde işbirliği yapabileceğimiz netleşmiş olacak. Dijital telif düzenlemesiyle haber içeriklerini büyük emekle üreten basın yayıncılarının ve gazetecilerin hakları korunacak. İnanıyorum ki söz konusu düzenlemeyle habere yapılan yatırım da karşılığını bulmuş olacak."