Filenin Sultanları Vnl'ye Galibiyetle Başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Milliler, Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.
(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan milliler, VNL'ye galibiyetle giriş yaptı.
Çekişmeli geçen karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti karşısında üstünlük sağlayan ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.