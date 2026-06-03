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Filenin Sultanları Vnl'ye Galibiyetle Başladı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Milliler, Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan milliler, VNL'ye galibiyetle giriş yaptı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti karşısında üstünlük sağlayan ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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