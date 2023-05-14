91 yaşındaki Fatma nine oy kullanmaya traktörle geldi

Kastamonu'nu Hanönü ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Fatma Altınkaya, traktörle geldiği okulda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Kastamonu'nu Hanönü ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Fatma Altınkaya, traktörle geldiği okulda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

İlçeye bağlı Halkabük köyünde yaşayan Altınkaya, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bir süredir yürümekte güçlük çektiği için komşusunun traktörünün arka kısmına yerleştirilen tahtanın üstüne oturarak Halkabükü Köy Konağı'na gelerek oy verdi.

Altınkaya, oy verme işleminin ardından AA muhabirine, yürümekte zorlandığı için traktörle oy kullanmaya geldiğini belirterek, "Her Türk vatandaşı gibi oyumu kullandım. Seçim ülkemize, yurdumuza hayırlı olsun." dedi.