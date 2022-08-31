9. Venedik Film Festivali Başlıyor Güncel Haberler VENEDİK, 31 Ağustos (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde bir kadın 79. Venedik Uluslararası Film Festivali afişinin önünden geçiyor, 30 Ağustos 2022. 79. Venedik Uluslararası Film Festivali Çarşamba günü başlıyor. VENEDİK, 31 Ağustos (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde bir kadın 79. Venedik Uluslararası Film Festivali afişinin önünden geçiyor, 30 Ağustos 2022. 79. Venedik Uluslararası Film Festivali Çarşamba günü başlıyor. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Film Festivali Venedik İtalya Güncel Haberler

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