9. Venedik Film Festivali Başlıyor
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VENEDİK, 31 Ağustos (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde bir kadın 79. Venedik Uluslararası Film Festivali afişinin önünden geçiyor, 30 Ağustos 2022. 79. Venedik Uluslararası Film Festivali Çarşamba günü başlıyor.
VENEDİK, 31 Ağustos (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde bir kadın 79. Venedik Uluslararası Film Festivali afişinin önünden geçiyor, 30 Ağustos 2022. 79. Venedik Uluslararası Film Festivali Çarşamba günü başlıyor. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel