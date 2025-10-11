Adana'da "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali devam ediyor.

Vali Yavuz Selim Köşger, Merkez Park'ta festival alanını ziyaret etti. Kentin mutfak kültürünün tanıtıldığı stantları gezen Vali Köşger, esnaflardan ürünleri hakkında bilgi aldı.

Vali Köşger, AA muhabirine, kentin zengin mutfak kültürüne sahip olduğunu ve festivale yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Her festivalin bir öncekinden daha iyi bir konuma eriştiğini ifade eden Köşger, festivalde tüm sektörlerin de ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyduğunu belirtti.

Köşger, Adana'da tüm otellerin tam doluluk oranına ulaştığını kaydederek, "Mersin, Osmaniye, Tarsus gibi şehirlerimizdeki otellerde de yer kalmadığı söyleniyor. Bu yıl ziyaretçi sayısının 1 milyonu aşmasını hedeflemiştik. Şu ana kadarki göstergeler de aşacağı yönünde." dedi.

Adana'yı gastronomi zenginliğiyle buluşturmayı ve turizmi gastronomi eksenli yürütmeyi amaçladıklarını ifade eden Köşger, şöyle devam etti:

"Festivale yurt dışından gelen misafirler de var. Bu festivallerin amacı bölgeye ekonomik canlılık, dinamizm getirmek. Turizmin maksadı da bu. Turizm, ürettiğiniz her türlü ürünü ve maddeyi herhangi bir ihracat masrafı olmaksızın gelen müşterilere satabilme imkanını ortaya çıkaran bir sektör. Dolayısıyla bu festivallerle Adana'yı turizmde geliştirme noktasında yapılan bütün gayretlerin amacı da buydu. Bundan dolayı biz Adanalılar ve gelen misafirlerimiz mutlu. Yurdun çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda misafirimiz var. Herkes mutlu, biz de mutluyuz. Daha iyisi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Festivalde lazer, ışık, dron ve havai fişek gösterileri

Festivalin düzenlendiği Merkez Park'ın Seyhan Nehri kıyısında havanın kararmasıyla lazer, ışık ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

Ayrıca, gösterilerde 400 dron kullanılarak Adana'nın simgesel tarihi yapılarından Taşköprü ve Büyüksaat, yöresel lezzetlerinden kebap ve şalgam ile yöresel tarım ürünlerinden pamuk görselleri sergilendi.

Ziyaretçiler de gösterileri izleyip cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı.