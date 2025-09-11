Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından düzenlenen 9. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, firmaların üretim kapasitesini artırmayı, firmalar arasında iletişim ve etkileşime katkıda bulunmayı hedefleyen, Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olma özelliğine sahip fuarın açılışı Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin fuar hakkında bilgi verdi.

Vali Recep Soytürk, fuarın firmalar için önemli olduğunu söyledi.

Kentte 14 Organize Sanayi Bölgesi olduğunu aktaran Soytürk, "İlimizde 1 serbest bölge, 3 endüstri bölgesi var. Geçen yıl 13.2 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Türkiye'de beşinci sıradayız. Sanayi sektörümüzde 198 bin 97 kişi istihdam ediliyor. Üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, döviz girdisi sağlayan, cari açığı kapatan tüm sanayicilerimizin emrindeyiz. Kamu kurumları olarak bir sınırımız var. Çevre kirliliği, çevreyi kirletmediği takdirde yasal mevzuat içeresinde vicdana sığan her talepler bizim için emirdir." dedi.

Konuşmaların ardından Çerkezköy TSO ile SAHA İstanbul arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Açılışın ardından Vali Soytürk ve protokol üyeleri fuar alanını gezdi.

Fuara, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ milletvekilleri, Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, ilçe belediye başkanları ve sanayiciler katıldı.