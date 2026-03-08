Haberler

Salıpazarı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Salıpazarı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, spor ve sanat etkinlikleri ile kutlandı. Voleybol turnuvası ve el sanatları atölyesi düzenlendi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Salıpazarı Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen spor ve sanat etkinlikleriyle kutlandı.

Salıpazarı Gençlik Merkezi tarafından organize edilen program kapsamında Salıpazarı Spor Salonu'nda "Evinin Sultanları" temasıyla voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvada sahaya çıkan kadınlar, hem spor yapma hem de dayanışma ve dostluk ortamında bir araya gelme fırsatı buldu.

Yoğun ilgi gören müsabakalar, izleyicilerden büyük alkış alırken turnuva sonunda takımlara ve sporculara kupa ve madalya takdim edildi.

Etkinlikler yalnızca sporla sınırlı kalmadı. Salıpazarı Engelliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen el sanatları atölyesinde kadınlar bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yaptı. Özellikle ayna boyama etkinliği katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Program kapsamında ney dinletisi sunuldu.

Salıpazarı Gençlik Merkezi kadın öğretmen ve antrenörleri, düzenlenen etkinliklerin amacının kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek ve kendilerini farklı alanlarda ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmak olduğunu belirtti.

Kadınların toplumun her alanında güçlü şekilde yer almasının önemine dikkati çeken yetkililer, kadınların ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi

Kerem istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi

Kerem istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Oğlunu bıçaklayan adamı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Öfkeli baba, oğlunu bıçaklayan adamı av tüfeğiyle öldürdü