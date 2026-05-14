25 metrekarelik iş yerinde 250 eski saati sergiliyor

BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan Ramis Asa (77), saat tamirciliği mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. 25 metrekarelik nostaljik iş yerinde, tamircilik yapıp saat satan Asa'nın, aralarında 100 yıllık olan 250 eski saatten oluşan koleksiyonu, ilgi görüyor.

İznik ilçesinde doğup büyüyen Ramis Asa, İznik Sanat Okulu Motor bölümünden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atıldı. Market işletip geçimini sağlayan Asa, İstanbul'da yaşayan saat tamircisi arkadaşının isteğiyle, ilçede dükkan tutup işletmesine yardımcı olunca, arkadaşının ısrarıyla ortak olarak çalışmaya başladı. Arkadaşı bir süre sonra İstanbul'a dönmek zorunda kalınca, dükkanı da Asa'ya bıraktı. 27 yaşında girdiği 25 metrekarelik dükkandan bir daha çıkamayan Ramis Asa, yarım asırdır ilçede saat tamircisi olarak hizmet veriyor.

'İYİLİK YAPTIĞIM ARKADAŞIM BENİ ZORLA SAATÇİ YAPTI'

Saat tamirinden anlamadığı için ilk başlarda çok zorlandığını ve İstanbul'dan usta getirtip çalıştırdığını anlatan Asa, zamanla işinin tutkuya dönüştüğünü ifade ederek, "Bir arkadaşıma iyilik yaptım, o da benim peşimi bırakmadı. Zorla beni saatçi yaptı diyebilirim. Ortaktık. Sonra arkadaşımın babasının işleri bozulunca memleketine dönmek zorunda kaldı. Ben uzun süre usta çalıştırdım ama baktım ki olmuyor, yürümüyor. Yavaş yavaş derken ben saatçi oldum" dedi.

'GÜNLERİM SU GİBİ AKIP, GEÇİYOR'

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Ramis Asa, kendisinden sonra işini devredecek ustanın olmaması nedeniyle endişelendiğini söyledi. İşini devam ettirebilmek için her gün dua ettiğini söyleyen Asa, "İşimi çok seviyorum. Elimden geldiği kadar müşterilerime hizmet etmeye çalışıyorum. Şu kapıya günde en az 20 kişi gelip, teşekkür edip, dönüyor. İnsanların memnun kalması beni çok mutlu ediyor. Günlerim su gibi akıp, geçiyor. 77 yaşında olmama rağmen mesleğim sayesinde çok zindeyim. Hep dua ediyorum, 'Allah'ım beni elden gözden etme' diye" ifadelerini kullandı.

Eleman bulamamaktan yakınan Asa, "Geçen gün 3-4 gün şehir dışına çıktım, dükkan kapalı kaldı. Buna çok üzülüyorum. Gelir olmadığı için değil, 'Ramis abi dükkan kapalıydı' demeleri beni üzüyor" dedi.

'MESLEĞİMİ SEVDİĞİM İÇİN YAPIYORUM'

Ramis Asa, 25 metrekarelik nostaljik iş yerinde, sadece tamircilik yapıp, saat satmakla kalmıyor. Asa'nın aralarında 100 yıllık olan 250 eski saatten oluşan koleksiyonu da ilgi görüyor. 1980 yılından bu yana birçok farklı döneme ait saat biriktirdiğini anlatan Asa, "Çoğu elimde raflarda duruyor. Satılmış, satılmamış çok önemsemiyorum. Çünkü ben bu işi ticaret olsun diye yapmıyorum. Mesleğimi sevdiğim için yapıyorum" dedi.

'ZİNCİRLİ SAATLERİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDILAR'

Dükkanının özellikle gençlerin ilgisini çektiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Asa, "Geçenlerde üniversiteli iki kız dükkanın önünden geçerken, 'Ne kadar nostaljik dükkan' diyerek içeri girdiler. Zincirli saatleri görünce çok şaşırdılar, uzun zamandır aradıklarını söylediler. Birer tane aldılar. Sonra arkadaşlarına anlatmışlar, o gün yaklaşık 20 saat sattım. Böyle nostaljik şeyler şimdi çok ilgi görüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı